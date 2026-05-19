È morto all’età di 93 anni l’ex diplomatico belga Étienne Davignon. A marzo era stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di Patrice Lumumba, primo ministro del Congo dopo l’indipendenza dal Belgio nel 1961. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte. Davignon era coinvolto in un procedimento legale che riguardava questo evento storico, senza ulteriori sviluppi recenti.

È morto, all’età di 93, anni, Étienne Davignon, l’ex diplomatico belga che a marzo era stato rinviato a giudizio per l’omicidio di Patrice Lumumba, primo capo di governo della Repubblica Democratica del Congo dopo l’indipendenza dal Belgio, nel 1961. Nel 1960, a pochi mesi dalla sua elezione, un colpo di Stato -sostenuto dal governo belga- aveva destituito il primo ministro, tra le figure più significative del movimento anticoloniale africano. Un gruppo di separatisti lo aveva ucciso qualche tempo dopo, sciogliendo il suo corpo nell’acido. L’occultamento del cadavere era avvenuto su ordine del commissario belga Frans Verscheure; ad attuarlo, tra gli altri, il poliziotto Gérard Soete, che aveva poi prelevato dai resti del politico un dente, portandolo via con sé. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morto l’ex diplomatico belga Étienne Davignon: era a processo per l’omicidio del primo ministro del Congo, ucciso nel 1961

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Belgian ex-diplomat to stand trial over Patrice Lumumba death

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