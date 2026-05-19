È l’era del fandom immersivo | da oggi su HBO Max arrivano i podcast!

Da oggi su HBO Max sono disponibili i podcast dedicati alle serie più popolari, tra cui l’universo di Game of Thrones e Harry Potter. La piattaforma amplia così la sua offerta, offrendo contenuti audio che approfondiscono dettagli e curiosità legati ai titoli più seguiti. La novità si inserisce nel trend di coinvolgimento diretto degli appassionati, offrendo loro un modo nuovo di vivere e scoprire i propri fandom preferiti attraverso contenuti esclusivi. La disponibilità dei podcast mira a soddisfare la crescente domanda di esperienze più immersive.

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Dall’universo di Game of Thrones a Harry Potter, passando per alcune delle serie più seguite degli ultimi anni, HBO Max arricchisce la propria offerta introducendo sulla piattaforma una nuova selezione di podcast originali pensati per accompagnare il pubblico ancora più a fondo nei mondi narrativi che ama. Il lancio segna un ulteriore passo nella strategia del servizio di streaming, che punta a trasformare la visione in un’esperienza sempre più immersiva e continuativa. Attraverso contenuti esclusivi, conversazioni con creator, approfondimenti dietro le quinte e format video dedicati, gli utenti potranno esplorare storie, personaggi e produzioni direttamente all’interno della piattaforma. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - È l’era del fandom immersivo: da oggi su HBO Max arrivano i podcast! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Strade Bianche inaugura il Marzo del Ciclismo in diretta su Eurosport (HBO Max e Discovery+)Marzo è per tradizione il mese che segna il ritorno del grande ciclismo per una stagione World Tour da vivere integralmente sui canali Eurosport di... Portobello, finale disponibile su HBO Max: come finisce la serie su TortoraL’ultima puntata porta al processo d’appello e al momento decisivo della vicenda giudiziaria. si salvi chi può e chi li deve mantenere i fandom che hanno idealizzato personaggi già di per sé grigissimi senza ancora aver visto le scelleratezze ideate da quella writing room allo sbando (purtroppo però non vedo l'ora lo stesso) x.com Immagina se il doppiaggio in inglese della serie anime fosse cancellato dopo la scadenza della licenza 4Kids e, per qualche motivo inspiegabile, il resto del viaggio di Ash e Horizons fosse esclusivo per il Giappone. Come reagirebbe il fandom? : r/pokemona reddit