È assolutamente vietato urinare in una borraccia e poi gettarla via | l’appello ai corridori del Giro d’Italia
Al termine della nona tappa del Giro d’Italia 2026, la Giuria ha pubblicato un comunicato che invita i corridori a evitare di urinare nelle borracce e poi gettarle via. L’appello si rivolge direttamente ai partecipanti, sottolineando che questa pratica è vietata e senza precedenti. La decisione arriva dopo che i giudici hanno osservato comportamenti di questo tipo durante la corsa, senza fornire ulteriori dettagli sulle eventuali sanzioni. La questione riguarda quindi il rispetto delle regole durante la competizione.
Non urinate nella borraccia: l’appello senza precedenti è stato lanciato ufficialmente dalla Giuria del Giro d’Italia al termine della nona tappa dell’edizione 2026. Una richiesta stravagante, dettata però dalle rigide regole dell’ UCI, l’Unione ciclista internazionale, che devono essere rispettate anche durante la Corsa Rosa. Non si ha notizia di episodi specifici, ma visto il richiamo così singolare evidentemente qualche corridore è stato pizzicato a espletare i proprio bisogni durante la tappa in una borraccia, poi gettata a bordo strada. I ciclisti d’altronde possono avere la necessità di urinare durante la corsa e non sempre hanno la possibilità di fermarsi in un posto appartato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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