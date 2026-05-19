È assolutamente vietato urinare in una borraccia e poi gettarla via | l’appello ai corridori del Giro d’Italia

Al termine della nona tappa del Giro d’Italia 2026, la Giuria ha pubblicato un comunicato che invita i corridori a evitare di urinare nelle borracce e poi gettarle via. L’appello si rivolge direttamente ai partecipanti, sottolineando che questa pratica è vietata e senza precedenti. La decisione arriva dopo che i giudici hanno osservato comportamenti di questo tipo durante la corsa, senza fornire ulteriori dettagli sulle eventuali sanzioni. La questione riguarda quindi il rispetto delle regole durante la competizione.

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