Duro risveglio per i sonnambuli Le parole del terrorista mandano in fumo balle e narrazione di comodo
Un fatto di cronaca ha portato alla luce un episodio di violenza verbale durante un procedimento giudiziario. Durante la prova scritta, il soggetto ha utilizzato parole offensive e accuse rivolte a persone e simboli religiosi. Successivamente, si è svolta anche una prova orale, che ha confermato i toni aggressivi e la natura provocatoria delle espressioni pronunciate. La vicenda ha suscitato attenzione, portando alla ribalta il comportamento di chi si trova sotto processo e la gestione delle fasi di accertamento in tribunale.
Prova scritta e prova orale. Ecco lo scritto: «Bastardi cristiani di merda. Voi e il vostro Gesù Cristo in croce. Lo brucio». È una vecchia mail di Salim El Koudri, lo stragista di Modena. Prova orale: «Ho preso un coltello da cucina, sapevo che quel giorno morivo». Serve altro per capire Comprendete bene che l'emersione di questi testi fa a pezzi molto piccoli la narrazione mediatica costruita (da altri, non da questo giornale) per quarantott'ore abbondanti. E adesso sarà duro il risveglio per molti sonnambuli: anche per chi si affretterà a credere (ce lo comunica il suo legale) che El Koudri non è credente né praticante, non ha partecipato al Ramadan, e in carcere vuole leggere la Bibbia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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