D urante la puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha aperto la trasmissione commentando l’ Eurovision 2026 e la vittoria della Bulgaria con il brano Bangaranga, interpretato da Dara. Un commento leggero, ironico che ha fatto arrossire la conduttrice in diretta. Antonella Clerici: la carriera e la vita. guarda le foto Antonella Clerici, Il lapsus sul titolo e la risata in studio. Nel presentare la canzone, la conduttrice ha involontariamente storpiato il titolo pronunciando “ Banga Banga ” invece che Bangaranga. Un richiamo palese al Bunga Bunga. Le risate in studio non si sono fatte attendere. Clerici ha poi commentato con ironia: « Mi veniva in mente un’altra cosa, meglio non dirla! », trasformando lo scivolone in un siparietto spontaneo e divertente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Durante "È sempre mezzogiorno" la conduttrice commenta la vittoria della Bulgaria e scivola sul titolo della canzone: «Mi veniva in mente un’altra cosa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Antonella Clerici e la gaffe su Bangaranga ad Eurovision: “Mi veniva in mente un’altra cosa”Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno con Bangaranga, la canzone bulgara che ha vinto Eurovision 2026, e scivola in una gaffe sul titolo: "Mi...

Leggi anche: Antonella Clerici e la gaffe sul 'bunga bunga': "Mi veniva in mente". Il filmato

Antonella Clerici sbotta contro gli insulti social dopo i messaggi offensivi comparsi sulle pagine di È sempre mezzogiorno. Durante la diretta su Rai1, la conduttrice ha invitato gli hater a farsi una vita fuori dai social. #AntonellaClerici ift.tt/9Bo1Hik x.com

È sempre mezzogiorno, gaffe della Clerici sulla canzone vincitrice dell'Eurovision: Bangaranga? Avevo capito un'altra cosaLa conduttrice commenta il trionfo bulgaro all’Eurovision 2026, ma storpia il titolo del brano e si lascia sfuggire una battuta che fa subito sorridere tutti. libero.it

Antonella Clerici in lacrime a È sempre mezzogiorno: Impossibile restare indifferentiSe a Domenica In si discute di pasta e prelibatezze culinarie, a È sempre mezzogiorno c’è fortunatamente spazio anche per argomenti di rilevanza internazionale. Con la sensibilità e la lucidità che da ... dilei.it