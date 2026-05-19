Un uomo di 48 anni ha confessato ai Carabinieri di aver ucciso due prostitute tra il 17 e il 18 maggio in un cantiere abbandonato a Pollena Trocchia, vicino a Napoli. La vittima e il movente, legato a una somma di 50 euro, sono stati confermati dall’autore del duplice omicidio. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo le indagini e ha raccolto la sua confessione. La scena del delitto si trovava in una zona isolata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La confessione e il movente legato al denaro. Ha confessato ai Carabinieri Mario Landolfi, 48 anni, l’omicidio di due prostitute ritrovate senza vita tra il 17 e il 18 maggio in un cantiere abbandonato a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Secondo quanto emerso, il duplice delitto sarebbe maturato dopo una lite per la richiesta di un pagamento aggiuntivo rispetto alla somma concordata per le prestazioni sessuali. L’uomo avrebbe portato le due donne in un’area isolata per poi gettarle nel vuoto all’interno del cantiere. Le vittime e la ricostruzione della tragedia. Le due donne, una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina, sarebbero state uccise in due momenti distinti, al termine di discussioni legate al denaro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Duplice omicidio a Napoli: confessione shock del 48enne fermato dai carabinieri, uccise per 50 euro

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Avrebbe confessato di essere l’autore del duplice omicidio di due prostitute straniere avvenuto nel cantiere di un complesso edilizio in viale Italia a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L’uomo, originario di Sant’Anastasia, è stato arrestato. x.com

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