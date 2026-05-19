Due giovani in auto con venti grammi di cocaina nascosti nel cruscotto

Durante un normale controllo stradale lungo le principali vie della provincia, i carabinieri hanno fermato un’auto con due giovani a bordo. Durante la perquisizione, sono stati trovati venti grammi di cocaina nascosti nel cruscotto. I militari hanno arrestato i due ragazzi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in un’operazione mirata a contrastare le reti di approvvigionamento di droga nella zona.

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Durante i controlli delle principali arterie stradali della provincia, volto anche a individuare le reti di approvvigionamento della droga, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania hanno arrestato in flagranza due giovani del posto per detenzione ai fini di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Presi dopo inseguimento, due giovani arrestati per fuga pericolosa Sullo stesso argomento Con 5 chili di cocaina nascosti nel cruscotto dell’auto: arrestato un ventenne / VideoReggio Emilia, 17 aprile 2026 – È stato fermato all’uscita del casello autostradale di Reggio Emilia con oltre 5 chili di cocaina nascosti in un... Schianto sulla ex 131 a Sestu: auto si ribalta più volte, due giovani in codice rosso x.com PAURA IN CENTRO, DUE GIOVANI IN AUTO SEMINANO IL CAOSCon un boato è iniziata una notte di apprensione nel cuore di Modena. Intorno all’una un Land Rover scuro proveniente da Piazza Roma ha attraversato via Ganaceto ad alta velocità, colpendo un’auto par ... tvqui.it Come viaggiare nella Riviera francese con un bambino di 9 mesi e senza auto? reddit Controlli antidroga al Poetto, cocaina e ketamina in auto: due giovani arrestatiQuartu Controlli antidroga al Poetto, due giovani arrestati a Quartu per detenzione di stupefacenti. Nella scorsa notte, i carabinieri della stazione temporanea estiva di Flumini di Quartu, coadiuvati ... lanuovasardegna.it