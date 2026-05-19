Due giovani in auto con venti grammi di cocaina nascosti nel cruscotto

Da viterbotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo stradale lungo le principali vie della provincia, i carabinieri hanno fermato un’auto con due giovani a bordo. Durante la perquisizione, sono stati trovati venti grammi di cocaina nascosti nel cruscotto. I militari hanno arrestato i due ragazzi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in un’operazione mirata a contrastare le reti di approvvigionamento di droga nella zona.

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Durante i controlli delle principali arterie stradali della provincia, volto anche a individuare le reti di approvvigionamento della droga, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania hanno arrestato in flagranza due giovani del posto per detenzione ai fini di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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