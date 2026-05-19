Due donazioni per promuovere la lettura e la cultura del termalismo tra gli alunni
Due donazioni sono state fatte recentemente con l’obiettivo di sostenere la promozione della lettura e della cultura del termalismo tra gli studenti. La prima ha riguardato l’arricchimento della biblioteca scolastica con nuovi volumi, mentre la seconda ha previsto l’installazione di materiale informativo dedicato alle proprietà delle acque termali. Entrambe le iniziative mirano a coinvolgere i giovani e ad approfondire le conoscenze legate a questo settore. Le donazioni sono state effettuate da enti e associazioni locali.
Una doppia donazione che contribuirà ad arricchire la biblioteca scolastica e al tempo stesso rappresenta un passo in più nella diffusione della cultura del termalismo a partire dalle nuove generazioni. Questa mattina, martedì 19 maggio, il vicepresidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Metro station Dostoevskaya, Moscow - interior view, departure of the train Fragment 98
Sullo stesso argomento
In città torna la rassegna "Ravenna contro le mafie": due giornate per promuovere la cultura della legalitàLa città torna a scendere in campo a sostegno della cultura della legalità con la 15esima edizione della rassegna “Ravenna contro le mafie".
Roma, firmati tre accordi per promuovere la cultura del verde in cittàRoma Capitale ha concluso tre accordi di collaborazione con enti e istituzioni per rafforzare la promozione della cultura del verde e la tutela del...
La giornata mondiale del libro é stata istituita nel 1995 dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. La data del 23 aprile segna l'anniversario della morte di tre grandi autori facebook
Trapianti e donazioni. Balduzzi: Verso un sistema a due livelli, nazionale e regionaleIl sistema è maturo per muoversi verso il superamento dei coordinamenti interregionali. Il primo passo sarà di avere nel CNT un rappresentante di ciascuna Regione. Il direttore del CNT, Nanni Costa: ... quotidianosanita.it
Piemonte. Al via iniziativa regionale ‘Una scelta in comune’ per promuovere donazioniNel corso di una conferenza presso la Regione è stata ribadita l’esigenza di allargare il numero di potenziali donatori. Testimonial d'eccezione Sara Anzanello, giocatrice professionista dell’Agil ... quotidianosanita.it