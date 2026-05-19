Due donazioni per promuovere la lettura e la cultura del termalismo tra gli alunni

Due donazioni sono state fatte recentemente con l’obiettivo di sostenere la promozione della lettura e della cultura del termalismo tra gli studenti. La prima ha riguardato l’arricchimento della biblioteca scolastica con nuovi volumi, mentre la seconda ha previsto l’installazione di materiale informativo dedicato alle proprietà delle acque termali. Entrambe le iniziative mirano a coinvolgere i giovani e ad approfondire le conoscenze legate a questo settore. Le donazioni sono state effettuate da enti e associazioni locali.

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