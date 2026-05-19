La nuova Ducati DesertX è arrivata sul mercato con un prezzo di partenza di 16.990 euro. La moto presenta cambiamenti significativi rispetto al modello precedente, mantenendo comunque la sua natura da adventure. La casa produttrice ha apportato modifiche estetiche e meccaniche, senza alterare le caratteristiche principali che la definiscono come una moto da fuoristrada. La versione aggiornata è disponibile presso i concessionari e si propone come un’opzione più accessibile per gli appassionati di avventure su due ruote.

Cambia profondamente, ma non tradisce la sua identità da adventure vera. Costa 16.990 euro, cioè 700 euro in meno rispetto alla precedente 937, pur introducendo il nuovo V2 da 890 cc, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kyb evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21" e 18", modalità Rally, tripmaster e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità; sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia, con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati DesertX tutta nuova e costa meno. Prova completa

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Nuova DUCATI DESERTX: tutto quello che c'è da sapere // BREAKING NEWS

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