Droga dal dark web da rivendere sequestrati 2 chili di jelly hash | denuncia per un 20enne di Piacenza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sequestrato 2 chili di resina di hashish, trovata nel corso di una operazione. Durante le indagini, è stata identificata e denunciata una persona di 20 anni residente a Piacenza, ritenuta responsabile di aver acquistato droga dal dark web per rivenderla. Il sequestro è avvenuto in un'area urbana, e le autorità hanno sequestrato anche strumenti utilizzati per il confezionamento e la spedizione della sostanza.

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