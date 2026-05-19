Droga dal dark web da rivendere sequestrati 2 chili di jelly hash | denuncia per un 20enne di Piacenza
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sequestrato 2 chili di resina di hashish, trovata nel corso di una operazione. Durante le indagini, è stata identificata e denunciata una persona di 20 anni residente a Piacenza, ritenuta responsabile di aver acquistato droga dal dark web per rivenderla. Il sequestro è avvenuto in un'area urbana, e le autorità hanno sequestrato anche strumenti utilizzati per il confezionamento e la spedizione della sostanza.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sequestrato 2 chilogrammi di resina di hashish e denunciato un ventenne residente a Piacenza. Il giovane è accusato di acquistare sostanze stupefacenti sul dark web tramite portafogli virtuali per la successiva rivendita. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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