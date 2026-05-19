Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Ieri sera, subito dopo il Tg5 delle 20:00, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il programma satirico condotto da Antonio Ricci su Canale 5. La puntata è stata trasmessa in diretta televisiva e poi resa disponibile in replica sui canali ufficiali della rete. Per chi desidera rivedere l’episodio, è possibile consultare il sito web di Mediaset o le piattaforme di streaming associate. La replica rimane accessibile per un periodo limitato.

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Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 19 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 19 Maggio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gerry Scotti parla di Striscia la notizia