Dove vedere Darderi e Cobolli il Giro d' Italia e lo sport in tv del 19 maggio 2026

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 19 maggio 2026, gli appassionati di sport potranno seguire diverse trasmissioni televisive. La copertura del Giro d'Italia includerà le immagini di Darderi e Cobolli, due delle principali tappe della corsa ciclistica. Parallelamente, in televisione saranno trasmesse le partite di calcio della Premier League tra Chelsea e Tottenham, così come tra Bournemouth e Manchester. La programmazione si concentra sia sugli eventi ciclistici sia sulle gare di calcio, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di sport da seguire in diretta.

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