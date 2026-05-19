Dove vedere Darderi e Cobolli il Giro d' Italia e lo sport in tv del 19 maggio 2026

Nella serata del 19 maggio 2026, gli appassionati di sport potranno seguire diverse trasmissioni televisive. La copertura del Giro d'Italia includerà le immagini di Darderi e Cobolli, due delle principali tappe della corsa ciclistica. Parallelamente, in televisione saranno trasmesse le partite di calcio della Premier League tra Chelsea e Tottenham, così come tra Bournemouth e Manchester. La programmazione si concentra sia sugli eventi ciclistici sia sulle gare di calcio, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di sport da seguire in diretta.

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