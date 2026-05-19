Dove vedere Darderi e Cobolli il Giro d' Italia e lo sport in tv del 19 maggio 2026
Nella serata del 19 maggio 2026, gli appassionati di sport potranno seguire diverse trasmissioni televisive. La copertura del Giro d'Italia includerà le immagini di Darderi e Cobolli, due delle principali tappe della corsa ciclistica. Parallelamente, in televisione saranno trasmesse le partite di calcio della Premier League tra Chelsea e Tottenham, così come tra Bournemouth e Manchester. La programmazione si concentra sia sugli eventi ciclistici sia sulle gare di calcio, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di sport da seguire in diretta.
In serata riflettori puntati sulla Premier League con Chelsea-Tottenham e Bournemouth-Manchester City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Il video del fumo dei fuochi d’artificio che, ieri sera, durante la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, ha invaso il Foro Italico, dove si stava giocando la semifinale tra Darderi e Jodar. Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti @bastino7 facebook
Sono quasi le due di notte al Foro Italico quando Darderi chiude il match contro il giovane Jodar, classe 2006. La serata era già stata interrotta da uno smoke delay causato dai fuochi d'artificio dell'Olimpico, dove Lazio e Inter avevano appena giocato la final x.com
In serata riflettori puntati sulla Premier League con Chelsea-Tottenham e Bournemouth-Manchester CityDove vedere la Premier League, il tennis da Ginevra e Amburgo, il Giro d'Italia e tutto lo sport di martedì 19 maggio 2026. gazzetta.it
Luciano Darderi espresso durante il match - Italian Open 2026 #casperruud #tennis reddit