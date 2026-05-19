Dove andrà Conte? Il Corsport ripropone la Juventus
Dopo la vittoria contro il Pisa, Antonio Conte ha confermato di aver già preso una decisione riguardo al suo futuro professionale, evitando di entrare nel dettaglio. Il quotidiano sportivo ha riportato che il suo prossimo passo potrebbe essere legato alla Juventus, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme. La sua posizione, comunque, sembra ormai definita, e l’attenzione si concentra sulla possibile destinazione per la prossima stagione.
Antonio Conte non ama il clamore intorno al suo futuro, lo ha chiaramente detto dopo la partita col Pisa, è tutto deciso. Ora. bisognerà aspettare la partita con l’Udinese per sapere quali siano queste decisioni, ma sembra oramai inevitabile che si vada verso un addio. Un addio, che come scrive il Corriere dello Sport, aprirà un nuovo toto-Conte, quello per la sua prossima avventura. Tra le righe il quotidiano sportivo torna su quello che era stato il tormentone della scorsa estate, il suo possibile ritorno alla Juventus. “Da lunedì, se l’addio sarà confermato, comincerà inevitabilmente un toto Conte: dalla Nazionale al gioco degli incastri delle grandi agitate, a partire dalla Juventus, Antonio diventerebbe inevitabilmente un uomo mercato considerando che si tratta di uno degli allenatori più vincenti d’Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta in casa della Juventus
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