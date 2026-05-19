Dove andrà Conte? Il Corsport ripropone la Juventus

Dopo la vittoria contro il Pisa, Antonio Conte ha confermato di aver già preso una decisione riguardo al suo futuro professionale, evitando di entrare nel dettaglio. Il quotidiano sportivo ha riportato che il suo prossimo passo potrebbe essere legato alla Juventus, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme. La sua posizione, comunque, sembra ormai definita, e l’attenzione si concentra sulla possibile destinazione per la prossima stagione.

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