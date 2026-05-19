Doppietta Olimpia Reggiana domata Semifinali a un passo

L’Olimpia si è imposta nei quarti di finale contro Reggio Emilia, portando il risultato sul 2-0. La squadra di casa ha dovuto lottare duramente, trovandosi spesso sotto pressione e con difficoltà a trovare il ritmo giusto durante la partita. La vittoria permette all’Olimpia di avvicinarsi alle semifinali, con l’obiettivo di chiudere la serie nelle prossime partite. La sfida ha visto momenti di equilibrio, ma alla fine i milanesi hanno ottenuto il successo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Olimpia fa il punto del 2-0 nei quarti di finale con Reggio Emilia. Tutt’altro che semplice la vittoria dei milanesi, per lunghi minuti imbrigliati. Ma il talento offensivo della copia Brooks-Shields è stato decisivo. Il successo è arrivato per 77-65 e giovedì l’ EA7 avrà la prima occasione al PalaBigi per chiudere la serie. Shields miglior realizzatore (19 punti), Bolmaro pungente (11, 56 da 2), e i 9 rimbalzi di Nebo i dati notevoli. È Brooks subito a dare gas (12-6), ma è con lo stesso scarto che i biancorossi chiudono al 10’ con qualche distrazione. Poi con l’energia di Bolmaro arriva il primo vantaggio in doppia cifra 28-17 al 12’. Il 314 da 3, però, è un handicap per l’attacco (finirà con 730) che così mantiene il +11 al 20’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Doppietta Olimpia. Reggiana domata. Semifinali a un passo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Playoff, Reggiana verso l’Olimpia: i calcoli per i quarti? Cosa scoprirai Come può la Reggiana evitare l'Olimpia Milano nei playoff? Quali risultati servono a Treviso per cambiare il destino biancorosso?... Pronostico e quote Olimpia Milano – Pallacanestro Reggiana (quarti playoff GARA 1), Serie A 16-05-2026Una cosa è chiara per tutti nell’ambiente Olimpia Milano: solo la conquista dello scudetto renderebbe questa stagione un successo, la Coppa Italia...