Doppia spaccata nella notte ancora una volta usati i tombini ' liberi' FOTO
Nella notte tra lunedì e martedì a Firenze si sono verificati due episodi di furto con scasso. La prima incursione è avvenuta presso la pizzeria Gusta Pizza, situata in via Maggio nell’Oltrarno. Durante l’azione, sono stati utilizzati tombini non blindati per entrare nei locali. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la sequenza dei fatti e identificare i responsabili. Nessuna altra attività è stata coinvolta negli episodi.
Ancora una doppia spaccata a Firenze nella notte appena trascorsa, tra lunedì e martedì. La prima attività ad essere colpita è stata la nota pizzeria Gusta Pizza, in via Maggio, Oltrarno.Uno o più malviventi si sono serviti di un tombino ‘libero’, come tutti i tombini cittadini, per avventarsi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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