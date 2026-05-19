Doppia foratura nel finale sfuma il podio per il teatino Sbaraglia al Sardegna Rally Raid

Il pilota teatino ha concluso al quarto posto assoluto e al terzo nel gruppo T4 al Sardegna Rally Raid. La gara, lunga più di 350 chilometri di prove speciali, si è svolta tra sterrati, fango, pioggia e polvere. Nel finale, una doppia foratura ha impedito al concorrente di arrivare sul podio. Nonostante l’incidente, il risultato ottenuto resta di rilievo in una competizione particolarmente difficile.

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