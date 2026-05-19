Doppia foratura nel finale sfuma il podio per il teatino Sbaraglia al Sardegna Rally Raid

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota teatino ha concluso al quarto posto assoluto e al terzo nel gruppo T4 al Sardegna Rally Raid. La gara, lunga più di 350 chilometri di prove speciali, si è svolta tra sterrati, fango, pioggia e polvere. Nel finale, una doppia foratura ha impedito al concorrente di arrivare sul podio. Nonostante l’incidente, il risultato ottenuto resta di rilievo in una competizione particolarmente difficile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sfuma il podio per il pilota teatino Gianluca Sbaraglia al Sardegna Rally Raid che comunque conquista il 4° posto assoluto e il 3° posto nel gruppo T4 al termine di una gara estremamente impegnativa, su oltre 350 chilometri di prove speciali tra sterrati, fango, pioggia e polvere.Il rally è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Andrea Tomasini al Sardegna Rally Raid per difendere il primato nel campionato

Sardegna Rally Raid: 700 km di sfida tra sterrati e Gallura? Domande chiave Come faranno i piloti a navigare senza conoscere il percorso prima? Perché le iscrizioni per il rally sono esaurite in soli 28...

sardegna rally raid doppia foratura nel finaleDoppia foratura nel finale, sfuma il podio per il teatino Sbaraglia al Sardegna Rally RaidMa è stato ottimo il risultato per il pilota teatino Gianluca Sbaraglia che ha conquistato il 4° posto assoluto e il 3° posto nel gruppo T4 al termine di una gara estremamente impegnativa ... chietitoday.it

Rally Raid, Can-Am e Polaris protagoniste in SardegnaSardegna Rally Raid: penalità per waypoint, Cerutti leader nelle moto e Giampaoli Zonca in testa tra le auto prima del gran finale. affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web