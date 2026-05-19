Doppia foratura nel finale sfuma il podio per il teatino Sbaraglia al Sardegna Rally Raid
Il pilota teatino ha concluso al quarto posto assoluto e al terzo nel gruppo T4 al Sardegna Rally Raid. La gara, lunga più di 350 chilometri di prove speciali, si è svolta tra sterrati, fango, pioggia e polvere. Nel finale, una doppia foratura ha impedito al concorrente di arrivare sul podio. Nonostante l’incidente, il risultato ottenuto resta di rilievo in una competizione particolarmente difficile.
Sfuma il podio per il pilota teatino Gianluca Sbaraglia al Sardegna Rally Raid che comunque conquista il 4° posto assoluto e il 3° posto nel gruppo T4 al termine di una gara estremamente impegnativa, su oltre 350 chilometri di prove speciali tra sterrati, fango, pioggia e polvere.Il rally è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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