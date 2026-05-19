Dopo oltre 25 anni la reunion di Zona Rimozione | la storica rock band palermitana in concerto alla Mind House

Dopo più di 25 anni di assenza, la band palermitana torna a esibirsi dal vivo. La reunion di Zona Rimozione si svolgerà alla Mind House, segnando il ritorno di uno dei gruppi più influenti della scena underground siciliana e italiana. La formazione, attiva negli anni '90, aveva pubblicato diversi album e partecipato a numerosi live. La performance rappresenta un momento atteso dagli appassionati di musica alternativa e rock indipendente.

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