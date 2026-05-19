Dopo oltre 25 anni la reunion di Zona Rimozione | la storica rock band palermitana in concerto alla Mind House
Dopo più di 25 anni di assenza, la band palermitana torna a esibirsi dal vivo. La reunion di Zona Rimozione si svolgerà alla Mind House, segnando il ritorno di uno dei gruppi più influenti della scena underground siciliana e italiana. La formazione, attiva negli anni '90, aveva pubblicato diversi album e partecipato a numerosi live. La performance rappresenta un momento atteso dagli appassionati di musica alternativa e rock indipendente.
Dopo oltre venticinque anni di silenzio, torna sul palco una delle realtà più significative dell’underground siciliano e italiano: Zona Rimozione. La storica rock band palermitana, attiva dal 1986 al 1999, annuncia il suo attesissimo concerto di reunion che si terrà il prossimo 21 maggio 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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