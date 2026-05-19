Dopo l’episodio avvenuto a Modena, le autorità hanno annunciato controlli più rigorosi sulle zone pedonali. Il sindaco ha dichiarato che si stanno effettuando verifiche su tutte le aree dedicate ai passanti, senza specificare tempistiche o modalità. La vicenda riguarda un uomo di 31 anni coinvolto in un episodio violento, che ha portato a un intervento delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze legali è stato ancora comunicato ufficialmente.

Dopo Modena, la parola d’ordine è precauzione. In seguito al folle gesto del trentunenne Salim El Koudri, che si è lanciato in auto a oltre 100 all’ora sulla folla a passeggio nel tratto pedonale della via Emilia, falciando otto pedoni e riducendone quattro in fin di vita, il dibattito ora si concentra su come evitare che tragedie come questa possano accadere anche in altri centri storici, di altre città, ognuna con le sue caratteristiche. L’obiettivo, quindi, è quello di mettere in campo qualsiasi azione in grado di tutelare i cittadini. "Stiamo verificando le nostre aree pedonali, quelle che solitamente sono aperte nel weekend hanno già delle barriere all’ingresso – afferma il sindaco Matteo Lepore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo la tragedia di Modena. La stretta di Lepore: "Stiamo verificando le nostre aree pedonali"

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