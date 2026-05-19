Dopo la grazia Alaa Faraj lascia l' Ucciardone | ora la revisione del processo
Dopo aver ottenuto una grazia parziale dal Presidente della Repubblica, il calciatore libico di 31 anni ha lasciato il carcere Ucciardone di Palermo. La sua uscita è avvenuta sotto la scorta della legale, che lo ha accompagnato fuori dal penitenziario. Ora si attende la revisione del processo, mentre la vicenda giudiziaria prosegue nelle aule di tribunale. La decisione della grazia ha avuto effetto dopo la comunicazione ufficiale, che ha portato alla scarcerazione del calciatore.
Alaa Faraj, il calciatore libico di 31 anni che lo scorso dicembre ha ricevuto la grazia parziale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha lasciato il carcere Ucciardone di Palermo, accompagnato dalla sua legale Cinzia Pecoraro. Ad attenderlo c'era la docente Alessandra Sciurba, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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