Dopo la grazia Alaa Faraj lascia l' Ucciardone | ora la revisione del processo

Dopo aver ottenuto una grazia parziale dal Presidente della Repubblica, il calciatore libico di 31 anni ha lasciato il carcere Ucciardone di Palermo. La sua uscita è avvenuta sotto la scorta della legale, che lo ha accompagnato fuori dal penitenziario. Ora si attende la revisione del processo, mentre la vicenda giudiziaria prosegue nelle aule di tribunale. La decisione della grazia ha avuto effetto dopo la comunicazione ufficiale, che ha portato alla scarcerazione del calciatore.

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