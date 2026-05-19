Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per club contro il Fluminense, l'attaccante dell'Inter ha detto di essere rimasto molto colpito e di aver deciso di rilasciare un'intervista per condividere le proprie impressioni. La conversazione è avvenuta negli Stati Uniti, dove la squadra si trovava in quel periodo. La sua testimonianza ha poi contribuito a spiegare come si sia sviluppato il percorso che ha portato alla conquista del doppio trofeo nazionale.

Il double dell’Inter è nato lì, negli Stati Uniti, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per club contro il Fluminense. Da un discorso di Lautaro. E lo conferma anche l’argentino: “Dopo il Mondiale per club ho rischiato di finire in un tunnel. Ero devastato. Da quello stato d’animo nasce l’intervista successiva all’eliminazione con il Fluminense. Sono uscito, ho infilato la maglietta e ho detto quello che pensavo”, ha dichiarato nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Il messaggio deve essere chiaro: chi vuole restare deve restare, chi non vuole restare deve andare via “, disse quella sera Lautaro Martinez. Poi la riunione voluta da Chivu, un nuovo inizio e i successi di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo il Mondiale per Club ero devastato. Da lì nasce l’intervista, volevo condividere ciò che avevo visto”: Lautaro spiega come è nato il double dell’Inter

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