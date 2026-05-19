Dopo il fallimento della serie televisiva “I Cesaroni”, ora si parla di un possibile ritorno di un altro personaggio, il medico di famiglia. La questione ha suscitato discussioni sui social, dove negli anni si è spesso chiesto a gran voce un ritorno della storica serie. La rete televisiva si trova di fronte a una scelta, con alcune voci che indicano un possibile nuovo progetto legato a questa figura, ma senza conferme ufficiali o dettagli sui tempi.

Sui social per anni si è chiesto a gran voce il ritorno dei Cesaroni e abbiamo visto com’è andata a finire. Malissimo. Ora tocca al Medico in Famiglia? Publispei, casa di produzione di entrambe le serie familiari, da tempo era in pressing su Mediaset e alla fine l’ha convinta. Ora è tornata alla carica con la Tv di Stato ma il rischio flop è dietro l’angolo. Buona parte del cast dell’indimenticata serie di Rai1, a partire da Lino Banfi e Milena Vukotic, chiede un ritorno sul set per una stagione conclusiva. Ora arriva l’indiscrezione della stesura di nuove puntate. La stagione finale è ora in una fase di scrittura, la direzione di Rai Fiction, guidata da Maria Pia Ammirati, deciderà se concedere l’ok alla produzione solo dopo aver letto la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOPO IL FLOP DEI CESARONI, TOCCA AL MEDICO IN FAMIGLIA? LA RAI AD UN BIVIO

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