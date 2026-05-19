Donna resta incastrata tra un autocarro e la ringhiera

Da ilrestodelcarlino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 68 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto domenica mattina a San Marino, lungo la strada Cá Riccio che collega Cailungo a Ventoso. Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava in strada quando è rimasta incastrata tra un autocarro e la ringhiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure e trasferire la donna in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

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Grave incidente domestico nella mattinata di domenica a San Marino, dove una donna di 68 anni è rimasta seriamente ferita in strada Cá Riccio, l’arteria che collega Cailungo a Ventoso. L’allarme è scattato intorno alle 10.45, quando la Centrale operativa interforze ha attivato d’urgenza la sezione antincendio della Polizia Civile a seguito di una segnalazione arrivata da un’abitazione privata. La dinamica del sinistro è ancora tutta da ricostruire e di questo se ne stanno occupando gli agenti arrivati immediatamente sul posto. Secondo una prima ricostruzione, la sessantottenne è rimasta incastrata tra un autocarro e una ringhiera all’interno della proprietà procurandosi una grave lesione a un arto inferiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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