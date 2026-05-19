Donna investita al Viale e soccorsa all' istante da un equipaggio della Croce Gialla di passaggio

Oggi, tra le 13:13 e le 14, una donna di 74 anni è stata investita all’incrocio tra il viale della Vittoria e via Risimondo. Sul posto sono intervenuti prontamente un equipaggio della Croce Gialla che ha soccorso la donna. L’incidente si è verificato lungo il viale della Vittoria, creando momenti di apprensione tra i passanti. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente.

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