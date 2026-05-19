Documentario Igor L' eroe romantico del calcio
Un nuovo documentario dedicato a Igor Protti, noto calciatore italiano, sta arrivando a Firenze dopo aver girato tutta Italia. Il film ha registrato un buon successo di pubblico e ha ricevuto recensioni positive dalla stampa specializzata, risultando tra i più visti nelle sale italiane di aprile. La pellicola ripercorre la carriera e la vita dell’atleta, portando sul grande schermo dettagli e momenti significativi del suo percorso sportivo. La proiezione nella città toscana sarà l’ultima tappa del tour nazionale.
Il documentario sul campione Igor Protti, reduce da un tour in tutta Italia con ottimi riscontri di pubblico (è risultato uno dei documentari italiani più visti in sala nel mese di aprile) e di critica sulla stampa di settore, arriva finalmente anche a Firenze. Sarà proiettato infatti al Cinema. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Igor. L'eroe romantico del calcio - Trailer 30sec
Sullo stesso argomento
"Igor. L’eroe romantico del calcio", proiezione del documentario su Igor ProttiDopo essere stato presentato in anteprima assoluta alla 17esima edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, il documentario “Igor.
Leggi anche: A Bari 'Igor. L’eroe romantico del calcio', proiezione speciale del documentario del calciatore Igor Protti
Il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio, dedicato a Igor Protti e distribuito da Piano B Distribuzioni, torna in proiezione a Livorno dopo il successo nazionale di pubblico e critica. La nuova proiezione si terrà al Cinema 4 Mori lunedì 18 maggio all facebook
Igor: l'eroe romantico del calcio, il film su Protti torna a Livorno: proiezione ai 4 Mori il 18 maggioIgor: l'eroe romantico del calcio torna nuovamente a Livorno. Il film documentario su Protti che sta riscuotendo un grandissimo successo in tutta Italia sarà proiettato ai 4 Mori il 18 maggio così c ... livornotoday.it
Al cinema 'Igor eroe romantico', film-documentario su ProttiDopo essere stato presentato in anteprima assoluta alla 17ª edizione del BIF&ST - Bari International Film&Tv Festival, il documentario 'IGOR. L'eroe romantico del calcio', distribuito da Piano B ... sportmediaset.mediaset.it