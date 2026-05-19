Documentario Igor L' eroe romantico del calcio

Un nuovo documentario dedicato a Igor Protti, noto calciatore italiano, sta arrivando a Firenze dopo aver girato tutta Italia. Il film ha registrato un buon successo di pubblico e ha ricevuto recensioni positive dalla stampa specializzata, risultando tra i più visti nelle sale italiane di aprile. La pellicola ripercorre la carriera e la vita dell’atleta, portando sul grande schermo dettagli e momenti significativi del suo percorso sportivo. La proiezione nella città toscana sarà l’ultima tappa del tour nazionale.

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