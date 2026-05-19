Il governo ha deciso di affidare al Parlamento la decisione sul divieto di accesso ai social network per i minori, dopo aver cambiato idea tre volte sulla soglia di età, che ora varia tra i 14 e i 16 anni. La questione è stata al centro di diverse ripensamenti, con il leader del governo che aveva annunciato un provvedimento che poi è stato rimesso in discussione. Contestualmente, il ministro della Difesa ha coinvolto l’Unione Europea nella discussione.

Con l’ultima giravolta, il governo ha cambiato idea tre volte sul divieto di accesso ai social network da parte dei minori, con l’asticella da fissare tra i 14 e i 16 anni. Intanto i genitori chiedono misure urgenti per affrontare un tema di salute pubblica, con la class action contro Meta e TikTok aperta il 14 maggio. Il giorno dopo è arrivata la retromarcia di palazzo Chigi: fonti di governo hanno lasciato trapelare all’Ansa la volontà di concedere campo libero al Parlamento, per approvare una legge. Ma solo un mese prima l’esecutivo aveva garantito il suo intervento con un giro di vite imminente, a furor di popolo sull’onda dei fatti di Trescore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Divieto social per i minori, 3ª giravolta di governo: ci penserà il Parlamento, dopo il bluff di Meloni. E La Russa chiama in causa l’Europa

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