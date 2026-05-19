Distretti del commercio e manager le idee di Basile per rilanciare il settore | le quattro zone chiave | VIDEO

Il settore del commercio locale sta attraversando una fase di trasformazione, con diverse iniziative in corso di sviluppo. Tra queste, la riqualificazione di un’area storica convertita in spazio fieristico e il lancio di un piano commerciale legato a eventi come la Notte. Sono stati individuati quattro distretti del commercio, ciascuno gestito da manager incaricati di coordinare le attività. Inoltre, si sta procedendo con la digitalizzazione delle attività commerciali e dei marchi della città.

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