Distretti del commercio e manager le idee di Basile per rilanciare il settore | le quattro zone chiave | VIDEO
Il settore del commercio locale sta attraversando una fase di trasformazione, con diverse iniziative in corso di sviluppo. Tra queste, la riqualificazione di un’area storica convertita in spazio fieristico e il lancio di un piano commerciale legato a eventi come la Notte. Sono stati individuati quattro distretti del commercio, ciascuno gestito da manager incaricati di coordinare le attività. Inoltre, si sta procedendo con la digitalizzazione delle attività commerciali e dei marchi della città.
L'ex Sanderson trasformata in area fieristica, il piano commerciale della Notte, i distretti del Commercio con manager che gestiranno le zone scelte, la digitalizzazione commerciale deile attività e dei marchi messinesi. Sono alcuni dei provvedimenti annunciati o in corso che Federico Basile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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