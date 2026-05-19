Disoccupazione e 50enni | la generazione esclusa dal lavoro

Negli ultimi dati ufficiali sulla disoccupazione, la categoria dei cinquantenni non compare più come soggetto attivo nelle statistiche. Questo perché molte persone di questa età smettono di cercare occupazione, ritenendo che le possibilità di essere assunti siano ridotte. Si tratta di un fenomeno che riguarda una fascia di età che, pur non risultando più disoccupata, spesso si trova in una condizione di inattività. La situazione riflette le difficoltà di inserimento lavorativo di questa generazione, considerata troppo vecchia per essere assunta e troppo giovane per andare in pensione.

La fascia dei cinquantenni scompare dalle statistiche ufficiali: non risultano disoccupati perché smettono di cercare lavoro, schiacciati da un sistema che li considera troppo vecchi per essere assunti e troppo giovani per la pensione.. In Italia esiste una fascia d’età che non trova spazio nei discorsi pubblici, non entra nei programmi politici e non compare nelle statistiche se non come nota marginale. È la generazione dei cinquantenni, uomini e donne che hanno attraversato decenni di trasformazioni del lavoro, che hanno retto aziende, redazioni, studi televisivi, uffici e reparti tecnici, e che oggi si ritrovano sospesi in un limbo che nessuno vuole nominare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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