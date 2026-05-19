Discarica Spada difende il nuovo piano
Un nuovo piano per la gestione della discarica è stato presentato e difeso dall’amministratore, che lo ha descritto come qualcosa di più di una semplice formalità. Secondo quanto detto, si tratta di un progetto che mira a dare un senso diverso alle attività nell’area Tre Monti, evitando che si tratti di un’operazione superficiale. La proposta è stata al centro di un dibattito pubblico, con l’intento di dare una direzione chiara e condivisa per il futuro del sito.
Non un’operazione di facciata, ma "una prospettiva di senso" per il futuro dell’area Tre Monti. Dopo le critiche del comitato ‘Vediamoci chiaro’, l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, prende posizione sul nuovo impianto fotovoltaico previsto sopra il tetto del capannone del trattamento meccanico biologico della discarica di via Pediano e difende il lavoro svolto dal Comune: "Quando si opera con serietà e competenza è possibile tenere insieme controllo ambientale e visione". La replica arriva a pochi giorni dalla presa di posizione del comitato, che aveva contestato il rischio di "greenwashing" legato al nuovo progetto energetico annunciato da Comune e Herambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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