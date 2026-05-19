Discarica Spada difende il nuovo piano

Un nuovo piano per la gestione della discarica è stato presentato e difeso dall’amministratore, che lo ha descritto come qualcosa di più di una semplice formalità. Secondo quanto detto, si tratta di un progetto che mira a dare un senso diverso alle attività nell’area Tre Monti, evitando che si tratti di un’operazione superficiale. La proposta è stata al centro di un dibattito pubblico, con l’intento di dare una direzione chiara e condivisa per il futuro del sito.

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