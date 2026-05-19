Legambiente esprime preoccupazione riguardo alla discarica di Maceratese, segnalando possibili aumenti nella tassa sui rifiuti (Tari) e un blocco nelle decisioni amministrative. La questione riguarda anche i comuni di Osimo e Filottrano, che non sono coinvolti nelle scelte attuali. La situazione solleva dubbi sull’impatto che questa situazione potrebbe avere sulle prossime fatture dei cittadini. La discussione resta aperta senza indicazioni precise sui tempi di risoluzione.

? Domande chiave Come influirà lo stallo decisionale sulla prossima bolletta della Tari?. Perché i comuni di Osimo e Filottrano sono esclusi dalle decisioni?. Quali soluzioni tecnologiche mancano per evitare il ritorno alle discariche?. Chi ha influenzato la graduatoria tecnica dell'Ata 3?.? In Breve Leonardo Puliti denuncia scarso coinvolgimento sindaci di Osimo e Filottrano nel processo.. Rischio aumento Tari per spostamento rifiuti verso la provincia di Ancona.. Mancata realizzazione impianti digestione anaerobica e centri recupero RAEE e tessili.. Legambiente chiede applicazione gerarchia europea rifiuti per evitare modelli obsoleti.. Legambiente Osimo contesta la nuova graduatoria per la discarica provinciale decisa dall’Ata 3 di Macerata, temendo rincari della Tari e un blocco delle decisioni territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Discarica Maceratese: Legambiente teme rincari Tari e stallo decisionale

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