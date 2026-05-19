Diritto internazionale violato ormai è la regola

Ad aprile, alcuni attivisti fermati in mare sono stati portati a Creta, con 179 persone lasciate su una banchina greca, mentre altre due sono state trattenute e rilasciate dopo dieci giorni di interrogatori. Questa sequenza di eventi si inserisce in un quadro in cui il rispetto del diritto internazionale sembra essere spesso trascurato. Le operazioni di sbarco e le modalità di trattamento delle persone coinvolte sono state documentate da fonti di vario tipo, evidenziando come queste pratiche siano ormai frequenti.

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Ad aprile gli attivisti fermati in mare venivano scaricati a Creta. Centosettantanove furono lasciati su una banchina greca, due trattenuti e rilasciati dopo dieci giorni di interrogatori. Stavolta no. I governi francese e greco hanno comunicato agli organizzatori che i circa quattrocento fermati lunedì vanno direttamente in carcere ad Ashdod. La stessa azione di un mese fa, con una conseguenza più dura. La marina israeliana ha abbordato in acque internazionali, a circa duecentocinquanta miglia da Gaza, la flotta civile più numerosa mai partita: una sessantina di imbarcazioni, oltre cinquecento persone da quarantacinque paesi, Sumud più Freedom Flotilla Coalition più l’associazione turca Mavi Marmara. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il diritto internazionale è morto (da un pezzo) Sullo stesso argomento “In Iran violato il diritto internazionale”. Ma Meloni non cita mai TrumpGiorgia Meloni in Parlamento sulla crisi in Iran e sul prossimo Consiglio europeo si guarda bene dal citare l’amico alleato Donald Trump. Guerra all'Iran, la docente dell'Unifi: "Diritto internazionale violato, se Italia concede basi può diventare obiettivo"“Una combinazione di fattori: l'escalation tra Israele e Iran, la campagna militare israeliana e il genocidio a Gaza, la crescente tensione con il... Diritto internazionale violato, ormai è la regolaIl governo registra il fermo come procedura consolare e rotta di rientro, per loro evidentemente non si tratta di una cattura piratesca. lanotiziagiornale.it Ha violato il diritto internazionale sì o no?. Stefania Craxi in tilt sull’attacco di Israele all’IranMomento di palpabile imbarazzo per Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, nel corso della trasmissione Battitori liberi, su Radio ... ilfattoquotidiano.it