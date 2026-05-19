Diritto internazionale violato ormai è la regola
Ad aprile, alcuni attivisti fermati in mare sono stati portati a Creta, con 179 persone lasciate su una banchina greca, mentre altre due sono state trattenute e rilasciate dopo dieci giorni di interrogatori. Questa sequenza di eventi si inserisce in un quadro in cui il rispetto del diritto internazionale sembra essere spesso trascurato. Le operazioni di sbarco e le modalità di trattamento delle persone coinvolte sono state documentate da fonti di vario tipo, evidenziando come queste pratiche siano ormai frequenti.
Ad aprile gli attivisti fermati in mare venivano scaricati a Creta. Centosettantanove furono lasciati su una banchina greca, due trattenuti e rilasciati dopo dieci giorni di interrogatori. Stavolta no. I governi francese e greco hanno comunicato agli organizzatori che i circa quattrocento fermati lunedì vanno direttamente in carcere ad Ashdod. La stessa azione di un mese fa, con una conseguenza più dura. La marina israeliana ha abbordato in acque internazionali, a circa duecentocinquanta miglia da Gaza, la flotta civile più numerosa mai partita: una sessantina di imbarcazioni, oltre cinquecento persone da quarantacinque paesi, Sumud più Freedom Flotilla Coalition più l’associazione turca Mavi Marmara. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Il diritto internazionale è morto (da un pezzo)
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