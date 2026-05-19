Diplomazia al limite tra Iran e Usa sul tavolo sanzioni Hormuz e scenari militari

Da virgilio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con discussioni che coinvolgono questioni come sanzioni, lo stretto di Hormuz e possibili scenari militari. Teheran ha presentato un documento in 14 punti che propone la fine delle ostilità. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno considerando una deroga su alcune misure restrittive, segnalando un momento di confronto aperto tra le parti. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le negoziazioni continuano senza un accordo definitivo.

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Diplomatic Brinkmanship The U S Iran Ceasefire Talks and the Battle Over the Strait of Hormuz

Video Diplomatic Brinkmanship The U S Iran Ceasefire Talks and the Battle Over the Strait of Hormuz

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