Il Distretto 2101 ha reso pubblica una ricerca condotta dall’Osservatorio Nazionale per la Salute emotiva e comportamentale, in collaborazione con la commissione distrettuale Rotary. La giornata di sabato 23 maggio 2026, a partire dalle 9, sarà dedicata a un confronto tra istituzioni e specialisti sull’argomento delle dipendenze e della salute mentale tra i giovani napoletani. L’indagine analizza i rischi legati a comportamenti problematici e problematiche emotive in un’area caratterizzata da una popolazione giovanile numerosa.

NAPOLI – La maggior parte dei giovani napoletani – tra i 13 e 24 anni – presenta un rischio di disagio emotivo e comportamentale, oltre che di dipendenze, con picchi che sfiorano le 3 ragazze su 4 sotto i 18 anni. Questi alcuni dei dati preliminari anticipati della ricerca condotta dall’Osservatorio Nazionale per la Salute emotiva e comportamentale insieme all’omonima commissione distrettuale Rotary, che verrà presentata sabato 23 maggio 2026 alle ore 9.30 nella sala Leonardo Bianchi (Calata Capodichino 230) dell’ASL Napoli 1, in occasione del convegno “I fattori di rischio nella salute emotiva e comportamentale“. L’iniziativa è promossa dalla Commissione Distrettuale S. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Dipendenze e salute emotiva e comportamentale, la ricerca: giovani napoletani a rischio

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