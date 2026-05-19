Dipendenze e prevenzione tra i giovani | gli studenti dell’IC Del Balzo incontrano i Maestri del Lavoro

Da avellinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Del Balzo di San Martino Valle Caudina hanno partecipato a un incontro con i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino. L’evento si è focalizzato sul tema delle dipendenze tra i giovani e sulla necessità di promuovere la prevenzione. Durante l’appuntamento sono stati affrontati aspetti legati alle problematiche connesse alle dipendenze e alle strategie per dire no. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in un confronto diretto con professionisti del settore.

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“Le dipendenze. perché dire no!” I Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino incontrano gli studenti dell’IC Del Balzo di San Martino Valle Caudina.Il 18 maggio 2026, i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino, nell’ambito dell’attività di Testimonianza Formativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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