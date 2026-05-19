Dimore Storiche torna la giornata nazionale

Domenica 24 maggio si svolgerà la giornata nazionale dedicata alle dimore storiche, evento organizzato dall’Associazione Dimore Storiche. La manifestazione coinvolgerà diverse case e palazzi di interesse storico aperti al pubblico. L’iniziativa mira a far conoscere il patrimonio architettonico e culturale delle dimore storiche, offrendo visite guidate e approfondimenti sui loro aspetti più significativi. La giornata si svolge in tutta Italia e coinvolge numerose strutture che partecipano gratuitamente o con modalità di accesso agevolate.

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