Dimore Storiche torna la giornata nazionale
Domenica 24 maggio si svolgerà la giornata nazionale dedicata alle dimore storiche, evento organizzato dall’Associazione Dimore Storiche. La manifestazione coinvolgerà diverse case e palazzi di interesse storico aperti al pubblico. L’iniziativa mira a far conoscere il patrimonio architettonico e culturale delle dimore storiche, offrendo visite guidate e approfondimenti sui loro aspetti più significativi. La giornata si svolge in tutta Italia e coinvolge numerose strutture che partecipano gratuitamente o con modalità di accesso agevolate.
Arezzo, 19 maggio 2026 – Domenica 24 maggio, organizzata dall’ Associazione Dimore Storiche Italiane Adsi, torna la XVI edizione della Giornata Nazionale, un evento annuale in occasione del quale centinaia di dimore storiche, che insieme costituiscono il più grande museo diffuso del nostro Paese, aprono le porte in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. In Toscana aprono per l’occasione oltre 90 dimore storiche: 10 ad Arezzo, 36 a Firenze, una a Livorno, 12 a Lucca, 20 a Massa Carrara, 13 a Siena e 5 nelle Terre di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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