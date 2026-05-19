Domenica 24 maggio, l’Emilia Romagna apre le sue porte a numerose dimore storiche, molte delle quali solitamente non accessibili al pubblico. In questa giornata, organizzata dalla XVI Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, le case antiche e i palazzi si rendono visitabili gratuitamente. L’iniziativa coinvolge diverse località della regione, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire architetture e ambienti storici che raccontano secoli di storia e cultura locale.

Domenica 24 maggio l’Emilia Romagna si trasforma in un grande museo a cielo aperto: porte che di solito restano chiuse si aprono al pubblico, gratuitamente, per la XVI Giornata nazionale dell’Associazione Dimore storiche Iialiane. Oltre venti luoghi tra ville, palazzi e case museo diventano tappe di un itinerario che attraversa secoli di cultura e potere, tra Bologna e la Romagna, passando per le campagne emiliane. “La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali” commenta Beatrice Fontaine, presidente ADSI Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dimore storiche, quali visitare in Emilia Romagna il 24 maggio 2026

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