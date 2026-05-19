dimore storiche quali visitare gratis in emilia romagna il 24 maggio 2026

Il 24 maggio 2026, l’Emilia Romagna ospiterà la XVI Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, un’occasione per visitare gratuitamente numerose dimore storiche della regione. In questa giornata, molte di queste proprietà, solitamente chiuse al pubblico, apriranno le loro porte ai visitatori. L’evento permette di scoprire edifici di valore storico e architettonico, offrendo l’opportunità di ammirare ambienti e dettagli che di solito restano nascosti. La giornata si svolge in tutta la regione, coinvolgendo diverse località.

Domenica 24 maggio l’Emilia Romagna si trasforma in un grande museo a cielo aperto: porte che di solito restano chiuse si aprono al pubblico, gratuitamente, per la XVI Giornata nazionale dell’Associazione Dimore storiche Iialiane. Oltre venti luoghi tra ville, palazzi e case museo diventano tappe di un itinerario che attraversa secoli di cultura e potere, tra Bologna e la Romagna, passando per le campagne emiliane. “La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali” commenta Beatrice Fontaine, presidente ADSI Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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