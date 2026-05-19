Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026 | castelli ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio

Il 24 maggio 2026 si terrà la XVI Giornata delle dimore storiche aperte al pubblico, con l’ingresso gratuito in castelli, ville e palazzi di diverse regioni italiane, tra cui il Lazio. Questa iniziativa consente di visitare numerosi edifici storici normalmente chiusi o a pagamento, offrendo l’opportunità di scoprire luoghi di interesse architettonico e culturale. La giornata vede la partecipazione di numerose strutture che apriranno le proprie porte per tutto il giorno, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico del paese.

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 24 maggio 2026 torna la XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI): un appuntamento ormai fisso che permette di entrare gratuitamente in oltre 450 luoghi esclusivi tra castelli, ville, palazzi, parchi e giardini. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un viaggio nella storia e nella bellezza che racconta l’identità del nostro Paese e che, sempre più, viene visto come una risorsa concreta per uno sviluppo culturale e sostenibile. Il tema 2026 – “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” – sottolinea proprio questo: le dimore storiche non sono solo memoria, ma un patrimonio attivo da preservare e valorizzare. 🔗 Leggi su Funweek.it

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