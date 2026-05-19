Dimmi La Verità | Anna Cisint Lega | Siamo a rischio islamizzazione
Nella puntata di oggi di #DimmiLaVerità, trasmessa il 19 maggio 2026, l'eurodeputata della Lega ha dichiarato che ci sono rischi di islamizzazione nel paese. Ha espresso preoccupazione riguardo a questa possibilità e ha sottolineato l'importanza di monitorare la situazione. La discussione si concentra sull'analisi di eventuali minacce legate a questo fenomeno e sulle implicazioni per la società italiana.
Ecco #DimmiLaVerità del 19 maggio 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Cisint sottolinea i rischi della islamizzazione. Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico. Ecco #DimmiLaVerità del 15 maggio 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta gli sviluppi della guerra in Iran e la crisi economica in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. Con il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi commentiamo la visita di Trump in Cina. Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. La deputata della Lega Simona Loizzo ci spiega come le terapie digitali saranno prescrivibili anche in Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info
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