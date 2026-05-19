Dimmi La Verità | Anna Cisint Lega | Siamo a rischio islamizzazione

Nella puntata di oggi di #DimmiLaVerità, trasmessa il 19 maggio 2026, l'eurodeputata della Lega ha dichiarato che ci sono rischi di islamizzazione nel paese. Ha espresso preoccupazione riguardo a questa possibilità e ha sottolineato l'importanza di monitorare la situazione. La discussione si concentra sull'analisi di eventuali minacce legate a questo fenomeno e sulle implicazioni per la società italiana.

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