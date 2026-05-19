DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 19 maggio 2026 su La7

Stasera, martedì 19 maggio 2026, torna su La7 il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. La trasmissione va in onda ogni settimana in prima serata e prevede un approfondimento su temi di attualità, politica e cronaca. In questa puntata sono previsti diversi ospiti, i cui nomi non sono ancora stati resi noti. Come di consueto, il talk show si propone di analizzare fatti e questioni di stretta attualità con un approccio diretto e senza filtri.

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