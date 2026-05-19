DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 19 maggio 2026 su La7
Stasera, martedì 19 maggio 2026, torna su La7 il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. La trasmissione va in onda ogni settimana in prima serata e prevede un approfondimento su temi di attualità, politica e cronaca. In questa puntata sono previsti diversi ospiti, i cui nomi non sono ancora stati resi noti. Come di consueto, il talk show si propone di analizzare fatti e questioni di stretta attualità con un approccio diretto e senza filtri.
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 maggio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 19 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 maggio 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it
DI MARTEDì la7 - puntata 5 maggio 2026
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