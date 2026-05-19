DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 19 maggio 2026 su La7

Da tpi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, martedì 19 maggio 2026, torna su La7 il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. La trasmissione va in onda ogni settimana in prima serata e prevede un approfondimento su temi di attualità, politica e cronaca. In questa puntata sono previsti diversi ospiti, i cui nomi non sono ancora stati resi noti. Come di consueto, il talk show si propone di analizzare fatti e questioni di stretta attualità con un approccio diretto e senza filtri.

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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 maggio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 19 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 maggio 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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