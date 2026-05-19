Digitalizzazione dei sistemi di trasporto e modelli di interoperabilità nella logistica europea

Il settore europeo dell’autotrasporto e della movimentazione merci sta attraversando un cambiamento significativo, con un’attenzione crescente verso la digitalizzazione dei sistemi di trasporto e l’interoperabilità tra diverse piattaforme. Questa evoluzione risponde alla richiesta di migliorare la gestione delle consegne e di ridurre l’impatto ambientale, portando a nuove soluzioni tecnologiche e a un migliore coordinamento tra i vari attori della logistica. Le innovazioni interessano sia le infrastrutture che le modalità di comunicazione tra i veicoli e i punti di consegna.

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Il comparto europeo dell’autotrasporto e della movimentazione merci registra una profonda trasformazione strutturale, guidata dalla necessità di coniugare l’efficienza dei flussi di distribuzione con i nuovi vincoli di sostenibilità ambientale. A fotografare la rilevanza macroeconomica di questo segmento di mercato sono i recenti dati dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”, che vedono il mercato italiano della logistica conto terzi attestarsi intorno ai 110 miliardi di euro, segnando uno sviluppo costante rispetto agli anni precedenti. Transpotec Logitec 2026, la principale manifestazione fieristica italiana dedicata al settore,... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Digitalizzazione dei sistemi di trasporto e modelli di interoperabilità nella logistica europea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How No-Code Enabled 6-Week Field Apps for Bus Maintenance & Work Orders Sullo stesso argomento L’interoperabilità tecnologica è interoperabilità democratica. L’intervento di ValentiniDa meno di due settimane, il Medio Oriente brucia in un conflitto che nessuno aveva previsto con questa intensità, e che rischia di infiammare aree... Leggi anche: Mit, progetti di digitalizzazione logistica: cofinanziate oltre 1.200 imprese con LogIN Business Digitalizzazione dei sistemi di trasporto e modelli di interoperabilità nella logistica europeaLe novità del Transpotec Logitec 2026 per la gestione delle flotte, l'elettrificazione e il nuovo dispositivo DKV Box Europe 4G ... adnkronos.com Euro digitale, Gnetti: in ballo la sovranità monetaria europea • Di fronte alla frammentazione dei sistemi di pagamento e alla crescente influenza delle Big Tech, l’Europa accelera sul progetto dell’Euro Digitale. Non un semplice sostituto del contant… x.com Perché la Germania non può semplicemente adottare e copiare sistemi e leggi di successo dei nostri partner dell'UE? reddit Viaggi d’affari in evoluzione: digitalizzazione e intelligenza artificiale cambiano le trasferteIl business travel accelera sulla digitalizzazione: cresce il ruolo dell’intelligenza artificiale, si diffondono i sistemi di self booking e aumenta la richiesta di aeroporti ... motori.ilmessaggero.it