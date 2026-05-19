Difesa spesa al 5% del Pil | al Senato sparisce il punto cruciale

Al Senato è scomparso il riferimento alla spesa militare pari al 5% del Pil all’interno della mozione in discussione. La scelta di eliminare questo punto ha sollevato domande tra i parlamentari, soprattutto riguardo alle motivazioni dietro questa decisione. Non sono stati resi noti i dettagli delle pressioni o delle decisioni che hanno portato alla modifica del testo, né chi abbia esercitato influenza in questa fase del processo legislativo.

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