Difesa spesa al 5% del Pil | al Senato sparisce il punto cruciale
Al Senato è scomparso il riferimento alla spesa militare pari al 5% del Pil all’interno della mozione in discussione. La scelta di eliminare questo punto ha sollevato domande tra i parlamentari, soprattutto riguardo alle motivazioni dietro questa decisione. Non sono stati resi noti i dettagli delle pressioni o delle decisioni che hanno portato alla modifica del testo, né chi abbia esercitato influenza in questa fase del processo legislativo.
? Domande chiave Perché il governo ha rimosso il punto sulla spesa militare al 5%?. Chi ha esercitato pressione per cambiare il testo della mozione al Senato?. Come influirà questa decisione sui rapporti diplomatici con gli Stati Uniti?. Quali risorse mancano per finanziare la difesa senza pesare sulle bollette?.? In Breve Lega e Forza Italia citano errori materiali e necessità di focus sull'energia. Crosetto segnala al MeF l'impossibilità di reperire risorse per la difesa. Il punto 8 prevedeva la revisione della spesa fino al 5% del Pil. L'impegno originario derivava dal vertice Nato tenutosi all'Aja con Meloni.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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