Diego Nargiso | Sinner a Roma ha fatto un gesto d'amore per gli italiani Altrove non so come finiva

Durante un’intervista rilasciata a Fanpage, l’ex tennista ha commentato il successo di un giocatore italiano al Foro Italico, definendolo un gesto d’amore per il pubblico italiano. Ha descritto le emozioni provate durante il suo urlo dopo aver sconfitto un avversario importante, sottolineando il rispetto mostrato nei confronti di altri colleghi. Ha anche espresso alcune considerazioni sulla nuova generazione nel mondo del tennis e sul significato di questa vittoria per gli appassionati italiani.

Il capolavoro di Sinner al Foro Italico raccontato da Diego Nargiso ai microfoni di Fanpage. Le emozioni dell'urlo liberatorio contro Medvedev, il grande rispetto per Ruud e le considerazioni sulla nuova era del tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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