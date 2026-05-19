Dieci Comuni veronesi al voto i candidati sindaco e le liste che li sostengono
Tra pochi giorni si terranno le elezioni amministrative nei dieci Comuni della provincia di Verona. Le consultazioni si svolgeranno il 24 e 25 maggio, con cittadini chiamati a scegliere i propri sindaci e le liste che li sostengono. Le campagna elettorale si sta avvicinando alla conclusione, mentre si definiscono gli ultimi dettagli sui candidati e le coalizioni. Le urne saranno aperte in entrambe le giornate per permettere agli elettori di esercitare il loro diritto di voto.
Col passare dei giorni sta terminando il conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Nella provincia di Verona, sono dieci i municipi pronti a rinnovare i propri vertici in una tornata elettorale che vede in campo 29 candidati sindaco, sostenuti da 37 liste.Il comune. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Elezioni amministrative in Bergamasca, 14 Comuni al voto: tutte le liste e i candidatiSono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati alle urne per rinnovare le loro amministrazioni domenica 24 e lunedì 25 maggio.
Comuni al voto, le richieste di Confcommercio ai candidati sindacoLa mappa del voto amministrativo nella provincia scaligera si sta delineando con chiarezza e l'attenzione dei vertici economici è già focalizzata sui...
Canale 3. . Dieci anni di In-Box dal vivo, ma sempre con energia e novità: Siena si prepara ad accogliere la nuova edizione del progetto ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune e dai Teatri di Siena, che dal 23 al 30 maggio trasformerà la città in uno facebook
Ci sono 481 comuni che hanno almeno un McDonald's in Italia! reddit
Guilcier e Barigadu, grandi manovre nei dieci Comuni al voto in primaveraE’ iniziato il conto alla rovescia per i dieci Comuni dell’Alto Oristanese che andranno alle urne nella prossima primavera fra il 15 aprile e il 15 giugno, secondo quanto stabilito dal ministero ... unionesarda.it