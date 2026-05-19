Dieci Comuni veronesi al voto i candidati sindaco e le liste che li sostengono

Tra pochi giorni si terranno le elezioni amministrative nei dieci Comuni della provincia di Verona. Le consultazioni si svolgeranno il 24 e 25 maggio, con cittadini chiamati a scegliere i propri sindaci e le liste che li sostengono. Le campagna elettorale si sta avvicinando alla conclusione, mentre si definiscono gli ultimi dettagli sui candidati e le coalizioni. Le urne saranno aperte in entrambe le giornate per permettere agli elettori di esercitare il loro diritto di voto.

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