Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', ha dichiarato di non essere sicuro che l'allenatore attuale del Milan rimarrà sulla panchina anche per la prossima stagione. Ha poi fornito alcuni dettagli riguardanti il contratto dell’allenatore, senza confermare ufficialmente eventuali cambiamenti. Inoltre, ha parlato delle possibili situazioni legate a Igli Tare, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, lasciando intendere che ci sono alcune questioni ancora da chiarire riguardo al futuro di queste figure.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha conquistato 70 punti in 37 giornate di campionato. Una stagione vissuta in prima linea per la corsa Scudetto fino a marzo, prima di un brusco crollo verticale caratterizzato da cinque sconfitte in sette partite. I segnali di ripresa palesati allo stadio Ferraris contro il Genoa, match vinto per 2-1 nell'ultima trasferta stagionale, riaccendono le speranze del club. Il raggiungimento della Champions basterà a garantire la permanenza di Allegri? La risposta è no. Le variabili in gioco all'interno dell'universo rossonero sono molteplici: Il fronte della proprietà: fa un lato pesa l'enorme stima del proprietario Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio: “Non ho la certezza che Allegri rimanga al Milan”. Poi però aggiunge dei particolari

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