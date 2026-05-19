Di chi sono e quanto guadagnano i centri commerciali di Rimini e dintorni
Un approfondimento sulla proprietà e i ricavi dei centri commerciali situati a Rimini e nelle zone vicine. La sezione Dossier di RiminiToday.it offre analisi dettagliate e dati aggiornati riguardo ai proprietari di queste strutture e ai loro guadagni. L'inchiesta si focalizza sulla composizione patrimoniale degli immobili e sui flussi finanziari generati dalle attività commerciali presenti. Per leggere le analisi complete e sostenere il giornalismo locale, è possibile visitare la pagina dedicata agli abbonamenti.
Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento a RiminiToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.Centinaia di migliaia di "cattedrali dello shopping" popolano oggi le periferie del mondo. Già a fine Ottocento Émile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
AMATO-PAGANO: Il Clan che Sopravvive a 140 Anni di Carcere | La Guerra Segreta di Scampia
Sullo stesso argomento
Leggi anche: In quali mani sono e quanto guadagnano i centri commerciali in città
Chi sono i manager pubblici più pagati di Firenze e quanto guadagnanoAziende che fatturano milioni e manager che prendono anche centinaia di migliaia di euro.
Non sono di Rimini ma cerco una amica che si chiama Giulia , se leggi per favore contattami facebook
il risultato di ieri in A2: Pesaro e Rimini ora sono 1-1 x.com
Chi sono Viola e Isabella, le giovani attrici riminesi in passerella al Festival di Cannes grazie al 'Polpettone'Due giovani attrici di Santarcangelo nella vetrina del cinema mondiale con un cortometraggio girato in 48 ore in un appartamento di Riccione ... msn.com
Rimini, due nuovi direttori all'Ospedale Infermi: ecco chi sono e in quali repartiNuovi direttori all’ospedale di Rimini per le Unità Operative di Anestesia e Rianimazione (Massimo Baiocchi) e di Urologia (Bartolomeo Zaccagnino) ... altarimini.it