Deve scontare otto anni di carcere ma gira libero in strada | arrestato
Un uomo che avrebbe dovuto scontare circa otto anni di prigione è stato arrestato a Bologna dalla polizia, nonostante fosse ancora in libertà. La sua presenza in strada è stata notata e successivamente verificata dagli agenti, che hanno proceduto con l’arresto. La persona era ricercata per motivi giudiziari e ora si trova nuovamente sotto custodia. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di controllo nella città.
Doveva scontare quasi otto anni di carcere, ma era libero a Bologna quando la polizia lo ha rintracciato e arrestato. A essere finito alla Dozza è un 41enne di origine marocchina sorpreso da una pattuglia in via del Lavoro, nel quartiere San Donato.In particolare, l'uomo, pluripregiudicato e già. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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