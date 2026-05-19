Il governo italiano ha recentemente presentato una richiesta di deroga al Patto di stabilità, una misura che permette di allentare temporaneamente i vincoli di spesa pubblica. Il ministro competente ha dichiarato che si stanno valutando tutte le opzioni possibili con l’Unione Europea, senza confermare ancora se la richiesta sarà accolta o meno. La discussione riguarda principalmente la possibilità di aumentare la spesa pubblica in settori strategici, con l’obiettivo di sostenere la ripresa economica.

“Non c’è soltanto laderoga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte“. A parlare è il ministro dell’EconomiaGiancarlo Giorgettiche, al termine del G7 Finanze a Parigi, ha parlato con i giornalisti dei colloqui con Bruxelles per far avanzare la richiesta dell’Italia diallargarela deroga al Patto di stabilità, già prevista per la difesa, anche all’energia. “Stiamo lavorando, è una cosa complessa– ha aggiunto –credo chenon ci siano pregiudizi, c’è la consapevolezza della situazione eccezionale, dopo di che ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte“. La trattativa sulla deroga “continua in queste ore– ha proseguito Giorgetti –continua qui, continuerà a Bruxelles,continuerà in tutte le sedi utilie necessarie per arrivare a una soluzione“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Deroga Patto di stabilità, Giorgetti: “Con l’Ue stiamo esplorando ogni possibilità”

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