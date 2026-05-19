Denunciato 14enne | dopo la lite aveva accoltellato un ragazzo

Nella serata di ieri, la polizia ha denunciato un ragazzo di 14 anni per aver ferito un altro giovane con un coltello. Gli agenti del Commissariato Arenella, durante un controllo di routine, sono intervenuti su richiesta della Centrale Operativa presso l’Ospedale Cardarelli, dove si trovava il ragazzo con ferite da arma da taglio. La lite tra i due si sarebbe verificata prima dell’intervento, ma i dettagli non sono stati resi noti. La vittima è stata medicata e dimessa.

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Nella scorsa serata, la polizia ha denunciato un 14enne per lesioni personali.Gli agenti del Commissariato Arenella, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa erano intervenuti presso l’Ospedale Cardarelli per la segnalazione di un giovane con una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Molesta una 17enne e si getta dallauto: punito dopo aver rischiato il linciaggio Sullo stesso argomento Napoli, degenera lite tra adolescenti: 14enne accoltellato in piazza MunicipioUn 15enne fermato con l'accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione nata, stando alle ricostruzioni, per uno sguardo rivolto a una... Leggi anche: Napoli, degenera lite per uno sguardo: 14enne accoltellato in piazza Municipio Benzina con la tessera carburante della Cri, denunciato volontario. A Pavia, accusato di peculato e indebito utilizzo e falsificazione #ANSA x.com Prof arrestato a San Giorgio a Cremano: l’indagine dalla denuncia di una 14enne molestataSono partite dalla denuncia di una 14enne le indagini che hanno portato all'arresto di un 66enne, prof di musica in una scuola di San Giorgio a Cremano ... fanpage.it Un ragazzo le mette like sui social: 14enne pestata a Velletri, prova a scappare e la investonoUn like sui social avrebbe fatto scoppiare una lite tra adolescenti finita con una ragazza di 14 anni presa a schiaffi e calci da un gruppo di coetanee e poi investita da un’auto mentre tentava di sca ... fanpage.it