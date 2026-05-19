Definizione agevolata delle entrate comunali | ecco da quando sarà attiva la procedura le info

A partire da giovedì 21 maggio sarà possibile accedere alla procedura di definizione agevolata delle entrate comunali, come previsto dalla Legge di bilancio 2025. La procedura permette di regolare le entrate non pagate attraverso modalità semplificate e agevolate. La misura interessa i contribuenti e si applica alle somme dovute dagli enti locali. La normativa entrerà in vigore nello stesso giorno dell’attivazione, offrendo un’opportunità di regolarizzazione delle pendenze fiscali comunali.

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