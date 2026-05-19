Decoro e manutenzione a Marcianise | Foglia PD lancia l’idea della società in house
A Marcianise, il tema della cura del decoro urbano e della manutenzione del territorio sta attirando l’attenzione nel corso della campagna elettorale. Un esponente di un partito politico ha proposto la creazione di una società “in house” dedicata a questi servizi, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la qualità delle attività di manutenzione. La discussione si concentra sulla possibilità di affidare direttamente alla pubblica amministrazione le responsabilità legate alla cura della città.
Tempo di lettura: 2 minuti Il tema del decoro urbano e della manutenzione costante del territorio entra con forza nel dibattito elettorale di Marcianise. Secondo l’avvocato Enzo Foglia, candidato al consiglio comunale per il Partito Democratico nella coalizione a sostegno di Maria Luigia Iodice Sindaca, la cura delle strade, delle piazze e del verde pubblico non dovrebbe nemmeno essere considerata un obiettivo amministrativo straordinario, bensì la normalità. Tuttavia, la realtà quotidiana delle vie cittadine dimostra la necessità di un cambio di passo deciso e strutturato. La strategia delineata da Foglia si articola su due livelli temporali distinti, unendo la risposta all’emergenza con una visione programmatoria a lungo termine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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