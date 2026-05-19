Decoro e manutenzione a Marcianise | Foglia PD lancia l’idea della società in house

A Marcianise, il tema della cura del decoro urbano e della manutenzione del territorio sta attirando l’attenzione nel corso della campagna elettorale. Un esponente di un partito politico ha proposto la creazione di una società “in house” dedicata a questi servizi, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la qualità delle attività di manutenzione. La discussione si concentra sulla possibilità di affidare direttamente alla pubblica amministrazione le responsabilità legate alla cura della città.

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